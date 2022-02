De leveranciers van elektriciteit en aardgas zien nog geen stijging van betalingsmoeilijkheden bij hun klanten als gevolg van de historisch hoge energieprijzen. Maar ze vrezen wel een toename van het aantal wanbetalers de komende maanden.

Uit cijfers van Febeg, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, blijkt geen significante stijging in de vraag naar betalingsfaciliteiten of -moeilijkheden door klanten. Febeg beschikt over cijfers tot 15 december 2021.

Dat is niet onlogisch, ondanks het feit dat de energieprijzen door het dak gaan. Er zijn immers nog enkele corrigerende factoren aan het werk. Heel veel klanten hebben een vast contract dat is afgesloten voor de periode van forse stijgingen. Tot hun contract afloopt, zijn ze dus nog beschermd tegen de hoge prijzen. En bovendien maakt één op de vijf gezinnen aanspraak op de zeer voordelige sociale tarieven. Een regeling die door de federale regering is verlengd.

Toch maken de leveranciers zich zorgen. De komende maanden zal het effect van de prijsstijgingen wellicht wel te merken zijn, als meer meer mensen hun contract moeten vernieuwen. En wanbetalingen vormen een 'structurele' bedreiging voor de financiële gezondheid van de leveranciers, waarschuwt Febeg. De sector vraagt een eerlijke verdeling van de risico's tussen de verschillende actoren. Vandaag dragen de leveranciers alle risico's. Febeg vraagt dat ook de netbeheerders en overheden een deel van het risco op zich nemen.

Tijdens de coronacrisis werden door de leveranciers betalingsfaciliteiten toegekend. Daarover werd een corona-charter ondertekend. Uit cijfers van Febeg blijkt nu dat tussen 15 maart 2020 - het begin van de coronacrisis - en 15 december 2021 er 1,06 miljoen betalingsfaciliteiten werden toegekend door de energielevereranciers, voor een onderliggende waarde van 609 miljoen euro. Het ging om aanvragen voor uitstel van betaling of het opstarten van een nieuwe betalingsplan.

