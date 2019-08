De leegstaande energiecentrale in Langerlo, in Genk, wordt binnenkort afgebroken. Er zal op de site van 22 hectare ruimte vrijgemaakt worden voor nieuwe bedrijven, meldt VRT vrijdag.

Midden mei had het het Luxemburgs bedrijf BTK nog plannen bekendgemaakt om twee nieuwe gascentrales in Langerlo te bouwen. Dat zou met steun uit Qatar gebeuren. Eind mei ontkende Qatargas echter dat het betrokken was bij het miljardenproject.

Er was ook sprake van de bouw van twee centrales in Vilvoorde. 'BTK had ons beloofd dat er tegen 15 juni duidelijkheid zou zijn, maar we hebben er niets meer van gehoord. Ik ga er dan ook van uit dat dat project niet meer doorgaat op de site van Langerlo', zegt burgemeester van Genk Wim Dries.

Wel is duidelijk dat de afbraakwerken van de centrale van Langerlo in het najaar starten. 'Bedoeling is dat dat 22 hectare industrieterrein wordt die beschikbaar zal zijn voor nieuwe bedrijven', zegt Dries. 'De afbraakwerken gebeuren door een Genkse firma, en daarna zullen we moeten bekijken welke nieuwe bedrijven zich daar willen vestigen.'

Lees ook: Waarom er geen gascentrales worden gebouwd

'Nog geen vooruitgang voor vergunningen Vilvoorde'

Er heerst grote onduidelijkheid over het project van het Luxemburgse bedrijf BTK om vier nieuwe gascentrales te bouwen in ons land. De plannen werden midden mei aangekondigd, het ging om een investering van 2,5 miljard euro, maar sindsdien bewoog er amper iets. Bij de FOD Economie, dat bevoegd is voor het leveren van de vergunningen, luidt het dat er rond de site in Vilvoorde nog eenmaal een contact is geweest. Een formele vergunningsaanvraag is nog niet ingediend. 'Ik heb niet de indruk dat het dossier dood is, maar er is evenmin vooruitgang geboekt', zegt woordvoerster Chantal De Pauw.

In Langerlo lijkt het project wel begraven. De leegstaande energiecentrale zal er binnenkort worden afgebroken om ruimte vrij te maken voor nieuwe bedrijven, kondigde de Genkse burgemeester Wim Dries vrijdagochtend aan op de VRT. 'BTK had ons beloofd dat er tegen 15 juni duidelijkheid zou zijn, maar we hebben er niets meer van gehoord. Ik ga er dan ook van uit dat dat project niet meer doorgaat op de site van Langerlo', aldus de burgemeester.

De afbraakwerken starten er in het najaar. Of de plannen voor twee nieuwe gascentrales in Vilvoorde doorgaan, blijft onzeker. Bij het bedrijf EG Luxemburg, een filiaal van BTK Invest, wordt niet gereageerd. Het bedrijf zei in mei dat het de steun had van Qatar, maar Qatargas ontkende enkele weken later betrokken te zijn bij het project. De FOD Economie, dat instaat voor het leveren van de vergunningen, heeft nog steeds geen formele aanvraag ontvangen. Er is nog één contact geweest, aldus de woordvoerster.

Eenmaal de aanvraag binnen, duurt het nog zo'n zestal maanden voor de vergunning kan worden goedgekeurd. Ze wijst erop dat er ook nog een omgevingsvergunning vereist is. De bouw van nieuwe gascentrales is belangrijk voor de energiebevoorrading in ons land. Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, berekende recentelijk dat er vanaf de winter van 2022-2023 een structureel stroomtekort dreigt en dat er dus dringend moet geïnvesteerd worden in extra productiecapaciteit.