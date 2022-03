De regering-De Croo heeft een akkoord bereikt over de aanpak van de hoge energieprijzen. De federale oppositiepartijen zijn niet te spreken over de maatregelen. 'Een pleister op een houten been.'

Wat is er beslist?

Er komt zowel voor elektriciteit als voor gas een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent. Die verlaging loopt tot eind september. Begin september komt er een evaluatie. Voor elektriciteit was er eerder al afgesproken om de btw tijdelijk naar 6 procent te brengen. De periode voor die verlaging wordt nu verlengd van eind juni naar eind september.

Voor gebruikers van mazout komt er een tegemoetkoming in de vorm van een cheque van 200 euro.

Aan de pomp gaan de accijnzen voor diesel en benzine omlaag met 0,175 euro per liter, of omgerekend 10 euro op een tank van 60 liter. Daar komt er midden juni een evaluatie en bij een prijs van 1,7 euro per liter treedt het cliquetsysteem in werking.

Daarnaast wordt ook het brede sociaal tarief verlengd tot 30 september.

De mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind juni. Dat stelsel zal vanaf 1 april kunnen ingevoerd worden 'voor overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne'.

De maatregelen van de regering zullen voor een gemiddeld gezin een jaarlijkse besparing opleveren van 300 euro, aldus de overheid.

Wat kosten de maatregelen?

Het pakket maatregelen heeft een kostprijs van 1,3 miljard euro, een kostprijs die grotendeels (voor 1,08 miljard euro) gefinancierd wordt door de meerinkomsten als gevolg van de hoge energieprijzen. Het nieuwe pakket maatregelen komt bovenop de 1,1 miljard die al in februari werd beslist.

Wanneer gaan de maatregelen in?

Het is de bedoeling dat diesel en benzine aan de pomp al dit weekend goedkoper worden. De regering doet er alles aan om dat tegen dit weekend in orde te brengen, aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V)

Het doorvoeren van een btw-verlaging op gas in de energiefacturen van de consument zal echter een zekere tijd nodig hebben, zegt de topman van de federatie van energiebedrijven Febeg, Marc Van den Bosch.

Ook voor elektriciteit stelde het probleem zich: de regering wou die in februari besliste korting al in maart in de factuur, maar dat was volgens Febeg onmogelijk. Intussen is duidelijk dat de lagere btw vanaf april in de voorschotfacturen wordt verrekend. Ook voor maart komt er een voordeel, maar dan via de eindafrekening. Hoe snel de gezinnen de vruchten zullen kunnen plukken van de btw-verlaging op gas, is dus voorlopig nog onduidelijk.

'Te laat en onvoldoende' (N-VA en Vlaams Belang)

Volgens de federale oppositiepartijen komt het energieakkoord te laat en is het onvoldoende. 'Opnieuw lezen we een reeks van maatregelen die niet alleen een minimale impact hebben op de energiefactuur, maar ook rijkelijk te laat komen', reageren N-VA-Kamerleden Bert Wollants en Joy Donné. Die laken dat 'door het getreuzel en gekibbel van de regering-De Croo de btw-verlaging van 6% er net komt wanneer de winter op zijn einde loopt en de grootste kosten al gemaakt zijn'. Volgens N-VA zou het op basis van de hoogste boordtabel van de CREG van mei tot september gaan over een voordeel van 55,5 euro.

'Een pleister op een houten been', zegt ook Vlaams Belang dinsdag. 'Alweer slaagt deze paars-groene regering er niet in om structureel te hervormen', luidt het. 'Terwijl in Nederland er vorig jaar al ingrijpende maatregelen zijn getroffen, wacht men hier tot de lente en de zomer om wat te doen aan de wurgende energieprijzen, en het 'doen' eindigt direct ook daarmee.' Ook de inspanningen rond de pompprijzen vindt Vlaams Belang 'veel te minimaal: de prijzen zijn boven 2,20 euro geschoten, waarvan de helft naar de staat gaat. Die staat geeft daar nu 17 cent van terug: 'peanuts'.'

Werkgevers: goede eerste stap, maar nog meer nodig

Het VBO dringt aan op duidelijkheid over de toekomstige energiemix en op maatregelen om te vermijden dat de hoge energiefactuur een loonprijsspiraal op gang zet. Unizo van zijn kant wil graag concrete maatregelen die de energiefactuur voor bedrijven zouden doen dalen. Heel wat ondernemingen dreigen anders in de problemen te komen, waarschuwt de ondernemersorganisatie. 'De maatregelen die de regering heeft angekondigd zijn vooral gericht op gezinnen', luidt het, 'we missen concrete maatregelen om de energiefactuur voor ondernemers te drukken'. Unizo wijst erop dat sommige bedrijven zoals supermarkten hun energiefactuur zien stijgen van 4.000 euro naar bijvoorbeeld 12.000 euro of meer per maand.

De regering heeft aan de Nationale Bank gevraagd om de gevolgen van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen verder te onderzoeken alvorens maatregelen voor ondernemingen te nemen.

