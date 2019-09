Groen's nummer 1 in Brussel, Elke Van den Brandt, zorgde voor een storm van kritiek toen ze een slimme kilometerheffing voor de stad voorstelde. 'We hebben niet de luxe om nog eens tien jaar niets te doen', zegt ze in gesprek met De Zondag.

Er is geen alternatief voor de kilometerheffing, zegt Elke Van den Brandt, minister in de Brusselse regering en Vlaanderens nummer 1 aldaar (want Groen is er de grootste partij). Uiteraard wil ze eerst een akkoord met de Vlaamse regering sluiten voordat er in Brussel een stadstol komt. 'Het is niet onze bedoeling de Vlaming extra te belasten.' Maar wat als de nieuwe Vlaamse regering geen kilometerheffing wenst in te voeren? 'Wat is haar antwoord dan op de filevorming en luchtvervuiling? Ik kan me niet voorstellen dat Vlaanderen geen maatregelen wil nemen.' Als de interviewer doorvraagt, of ze de Brusselse kilometerheffing zou doorvoeren als er geen Vlaamse komt, antwoordt ze: 'Ik ga eerst de regeringsvorming afwachten. (aarzelend) Maar ik zie inderdaad géén alternatief. Wij hebben niet de luxe om nog eens tien jaar niets te doen. We moeten maatregelen nemen.'

Van den Brandt laat zit ook uit over de Vlaamse regeringsonderhandelingen, waar haar partij Groen buiten spel staat. 'Mijn partij was steeds bereid tot gesprek. Het is de informateur (Bart de Wever, N-VA, nvdr.) die een andere coalitie wou.' Over zusterpartij Ecolo's weigering in de federale onderhandelingen met N-VA om tafel te gaan, zegt ze: 'Mijn partij maakt een andere inschatting. Wij willen wel luisteren. Maar als we naar regeringsonderhandelingen gaan, dan is het "samen uit, samen thuis".' Of ze zichzelf daarmee niet tegenspreekt? 'Neen, toch niet. Er zijn twee opties. Ofwel gaan PS en N-VA in zee, ofwel wordt het paarsgroen. De informateurs moeten die duidelijkheid scheppen.'

Lees het volledige interview met Elke Van der Brandt in De Zondag.