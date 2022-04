De Gentse politica Elke Decruynaere stopt als schepen van Onderwijs. Dat kondigt ze vrijdagochtend aan tijdens een persconferentie.

Decruynaere is sinds 2013 schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd in Gent. In 2019 kreeg ze ook de bevoegdheid Outreachend Werk.

De 40-jarige Decruynaere is al 20 jaar politiek actief. Een engagement dat begon bij de jongerenafdeling van het voormalige Agalev. Ze zetelde in het nationale partijbestuur, maar verwierf vooral bekendheid als Gents schepen met uitgesproken standpunten, onder meer tegen een hoofddoekenverbod in het onderwijs.

Maar ook haar pionierswerk voor online inschrijvingen is bekend, iets waarover ze op Vlaams niveau uitgesproken oppositie heeft gevoerd. 'Ik heb daar tegenwind voor gekregen, maar vandaag behaalt Gent met 98 procent toewijzing van scholen van eerste keuze een topscore', benadrukt ze vrijdag. 'Ik ga niet verstoppen dat ik me ook zorgen maak over de toekomst', zegt ze. Verwijzend naar de crisis in de kinderopvang en het lerarentekort. 'Structurele problemen die zwaar wegen en ook Gent overstijgen. Het gaat hier over systeemfouten.'

Decruynaere legt geen verklaringen af over de precieze reden voor haar beslissing of haar toekomstplannen. Maar ze wil eerst tijd maken voor haar familie. 'Als schepen ben ik vervangbaar, als mama, partner en dochter niet', zegt ze.

Of Decruynaere in 2024 zal opkomen bij de verkiezingen, is nog niet duidelijk. 'De kans is groot dat ik later zelf in een van deze sectoren aan de slag ga: in het onderwijs of de zorg voor kinderen.'

Maar de Gentse groenen moeten alleszins een prominente schepen vervangen. Wie dat zal worden, is nog niet beslist. De inzwering moet gebeuren in mei.

