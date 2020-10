Commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) wil weten hoe de VRT-directie regels omzeilde tot profijt van sommige medewerkers en bedrijven.

1. Waarom is een hoorzitting van de Mediacommissie nodig? Het actualiteitsdebat in het parlement over het rapport van Audit Vlaanderen heeft niet alle vragen beantwoord. Er waren voordien al een rapport van het Rekenhof en twee forensische audits. De vraag is: wie van de VRT heeft die documenten gekregen, en wat is daar nadien mee gebeurd? En ik wil ook VRT-voorzitter Luc Van den Brande aan de tand voelen of er wel voldoende transparantie is geweest. 2. Uw commissie hoort Van den Brande en de nieuwe ceo, Frederik Delaplace. Waarom niet de ontslagen topfiguren Paul Lembrechts en Peter Claes? De VRT is een onafhankelijke instelling, en het parlement mag zich niet met het beleid of interne beslissingen over ontslagen bemoeien. Het rapport van Audit Vlaanderen is ook naar het parket doorgestuurd, en we mogen eventuele juridische acties niet in het gedrang brengen. 3. Zou een parlementaire onderzoekscommissie niet meer op zijn plaats zijn na wat nu al is uitgelekt? Dat is een heel zwaar instrument. Laten we eerst afwachten wat de hoorzitting oplevert. Maar als er nog allerlei zaken aan het licht komen, sluit ik een onderzoekscommissie niet uit. 4. U wilt transparantie, maar uw commissie vergadert achter gesloten deuren. Waarom? Voor mij mag de hoorzitting helemaal openbaar. Maar ik behoor tot de oppositie en heb hard moeten pleiten om een hoorzitting te krijgen. De meerderheidspartijen wilden ze zelfs uitstellen tot na de onderhandelingen over de nieuwe VRT-beheersovereenkomst. Dan kunnen we naar de toekomst kijken, was het argument. Ik vind dat je maar naar de toekomst kunt kijken als je in het reine bent met het verleden en weet waar het fout zat. Het compromis is vergaderen achter gesloten deuren. 5. De VRT moet transparanter zijn over hoe ze het belastinggeld spendeert. Zou het geen goed begin zijn om bekend te maken wat het management verdient? De VRT weigert dat. De VRT werkt in een commercieel zeer concurrentieel landschap. Zomaar bekendmaken hoeveel schermgezichten verdienen of welke tv-contracten de VRT sluit, lijkt me dus niet vanzelfsprekend - je wilt geen opbod op de markt uitlokken. Maar wat betreft het VRT-management hebt u gelijk: dat zou zeker openbaar moeten zijn. Geen enkel probleem.