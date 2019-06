De PS sluit niet langer de deur voor federale gesprekken met de N-VA als deze kunnen leiden tot een verhoging van de koopkracht en een versterking van de sociale bescherming. Dat heeft voorzitter Elio Di Rupo donderdag te kennen gegeven op Matin Première (RTBF).

Worden er pogingen ondernomen om een federale regering te vormen 'zonder dat er institutionele kwesties moeten behandeld worden, dan betreden we een heel nieuw universum', zei hij.

Tijdens de verkiezingscampagne sloot zowel de PS als de N-VA uit dat de twee partijen met elkaar zouden gaan regeren. Na 26 mei bleven de twee elk de grootste formatie in hun landsgedeelte: de N-VA in Vlaanderen, de PS in Franstalig België. 'Ik neem akte van de politieke realiteit sinds de verkiezingen. Ik stel geen exclusieven', zei Di Rupo donderdag op de radio.

Hij verwees ook naar het werk dat informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders al gerealiseerd hebben.

