Waals minister-president Elio Di Rupo reageert niet op de houding van CD&V of op de (vernieuwde) oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om de deelstaten aan zet te brengen in de federale formatie. 'Laat de informateurs en de koning hun werk doen', zo zei Di Rupo maandag voor aanvang van het Overlegcomité over het coronavirus.

CD&V herhaalde maandag, na een bevraging bij de eigen leden, dat de federale regering een meerderheid moet hebben langs Vlaamse kant en dat N-VA de kans moet krijgen 'volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering'. Gisteren/zondag suggereerde N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw om de deelstaten aan zet te laten.

PS-kopstuk Elio Di Rupo wil zich voorlopig niet uitspreken over die piste of over de houding bij CD&V. 'Laat de informateurs en de koning hun werk doen', zo zei hij maandag voor aanvang van het Overlegcomité over het coronavirus. Op dat Overlegcomité was ook Vlaams minister-president Jan Jambon uitgenodigd. Hij toonde zich wel tevreden over de houding van CD&V. 'Ik had dat wel verwacht van de CD&V-leden, dat zijn doorgaans verstandige mensen', aldus Jambon.

CD&V herhaalde maandag, na een bevraging bij de eigen leden, dat de federale regering een meerderheid moet hebben langs Vlaamse kant en dat N-VA de kans moet krijgen 'volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering'. Gisteren/zondag suggereerde N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw om de deelstaten aan zet te laten. PS-kopstuk Elio Di Rupo wil zich voorlopig niet uitspreken over die piste of over de houding bij CD&V. 'Laat de informateurs en de koning hun werk doen', zo zei hij maandag voor aanvang van het Overlegcomité over het coronavirus. Op dat Overlegcomité was ook Vlaams minister-president Jan Jambon uitgenodigd. Hij toonde zich wel tevreden over de houding van CD&V. 'Ik had dat wel verwacht van de CD&V-leden, dat zijn doorgaans verstandige mensen', aldus Jambon.