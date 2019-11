Er zal geen Waalse functionaris deelnemen aan de economische missie naar Israël van 8 tot 11 december. Dat heeft de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) maandag in het Waals Parlement verklaard.

Vooral bij groenen en socialisten, die gevoelig zijn voor de Palestijnse kwestie, ligt de economische missie moeilijk. Vorige week werd in Brusselse regeringskringen gezegd dat een definitieve beslissing pas genomen zou worden na de terugkeer van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pascal Smet naar Brussel. Hij nam deel aan de prinselijke missie naar China.

Aangezien Smet nu terug in het land is, wordt deze week een beslissing verwacht, wellicht op de ministerraad van donderdag, is in Brusselse regeringskringen te horen. Elio Di Rupo merkte maandag op dat het Waals agentschap voor Buitenlandse Handel WBI (Wallonie-Bruxelles International) hem erop gewezen had dat het initiatief van de missie naar Israël bij de Brusselse collega's van hub.brussels lag. Drie tot vier Waalse ondernemingen zouden deelnemen.

'Geen enkele Waalse functionaris zal hen begeleiden', verzekerde de Waalse regeringsleider. 'Het gebrek aan vooruitgang in het vredesproces, de weinige vooruitgang op het terrein en de schending door Israël van belangrijke delen van de Conventie van Genève dwingen ons tot terughoudendheid inzake officiële samenwerking', vervolgde Di Rupo. Volgens hem bedraagt de export van Israël naar Wallonië 87 miljoen euro.