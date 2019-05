PS-voorzitter Elio Di Rupo ging in zijn 1 meiboodschap opnieuw volop de strijd aan met N-VA en MR.

'De PS is de conditio sine qua non voor verandering, na vier jaar een half rampzalig beleid voor de grote meerderheid van de bevolking door een federale regering die volledig losstaat van de realiteit voor Walen en Brusselaars', fulmineerde hij. 'Enkel een sterke PS kan het schrikbeeld van een regering N-VA-MR bis verhinderen.'

Elio Di Rupo gaf zijn traditionele 1 mei-toespraak dit jaar in La Louvière, waar aanhangers van de PS, de socialistische vakbond FGTB en de socialistische mutualiteit Solidaris verzamelen blazen. In lijn met de verkiezingscampagne van de Franstalige socialisten fulmineerde Di Rupo voornamelijk tegen het bilan van de regering-Michel, met Open Vld, CD&V, MR en tot voor kort ook N-VA. 'Het bilan van de regering-Michel is schandelijk. Ze heeft de meerderheid van de inwoners verarmd', meent Di Rupo.

De PS-voorzitter nam onder meer de indexsprong, de gestegen elektriciteitsfactuur en de opgetrokken pensioenleeftijd op de korrel. Vooral de Franstalige liberalen en de Vlaams-nationalisten moesten het ontgelden. 'Met de MR is er een regen van belastingen op ons land neergedaald, door de regering Michel-De Wever gerechtvaardigd door een zogezegd streven naar een begrotingsevenwicht in 2018. Maar op dat evenwicht is het nog altijd wachten, terwijl de sociale vernietiging er wel is. De regering van Charles Michel heeft enorme opofferingen opgelegd aan de bevolking. En die zijn voor niks geweest.'

De Franstalige socialisten willen verandering, en dat kan alleen als ze zelf sterk genoeg uit de verkiezingen komen, benadrukte Di Rupo. 'De PS is kandidaat voor verandering. De PS is zelfs de conditio sine qua non voor verandering. De burgers willen geen MR-N-VA bis. Ze hebben genoeg van onrechtvaardigheden en ongelijkheden. Enkel een sterke PS kan dat schrikbeeld verhinderen.'

De socialisten willen na 26 mei het minimumloon optrekken tot 14 euro per uur, de automatische loonindexering betonneren, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen optrekken en de btw op elektriciteit terugdringen van 21 naar 6 procent, herhaalde Di Rupo. Ook fiscaal ijvert de PS voor een ommekeer. 'We eisen simpelweg fiscale rechtvaardigheid. Gedaan met cadeaus voor grote bedrijven.'

Op vlak van klimaat pleit de PS net als de Vlaamse collega's van sp.a voor een sociaal beleid, 'want het einde van de wereld en het einde van de maand, dat is hetzelfde gevecht'. 'Met ons programma garanderen we dat alle inwoners van ons land de mogelijkheid hebben om deel uit te maken van de transitie.'

De PS-voorzitter is in elk geval optimistisch. In de meest recente peilingen blijft de PS ondanks verlies de grootste in Wallonië. 'Niets is gemakkelijk, maar alles is mogelijk. We hebben de energie, en we zijn vastberaden. Laten we Wallonië en Brussel in rood hullen!'