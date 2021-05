Elf militairen, die door de inlichtingendiensten gevolgd worden wegens hun radicale meningen en sympathieën met extreemrechts, zijn verwijderd van wapendepots en hebben geen toegang meer tot gevoelige plaatsen en informatie. Dat verklaarde minister van Defensie Ludivine Dedonder zondag op "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

Als gevolg van de zaak Jürgen Conings heeft de minister de chef van Defensie (CHOD), Michel Hofman, gevraagd onmiddellijk maatregelen te treffen tegen militairen die gevolgd worden door de militaire inlichtingendienst ADIV. Zaterdagavond heeft de admiraal aan de minister bevestigd dat die maatregelen genomen werden.

Ondertussen is de drukte in het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) is in het pinksterweekend na het vertrek van politie en militairen zaterdagavond opnieuw toegenomen. De toegangspoort De Salamander van de Mechelse Heide was de voorbije dagen het commandocentrum voor de klopjacht op de gewapende militair Jürgen Conings, waardoor het Nationaal Park voor het publiek gesloten werd. 'Er is alweer veel volk in het park. Dus iedereen kan weer gerust zijn', zei de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) zondag.

Aan het bezoekerscentrum van Terhills was zondagvoormiddag ook al veel meer volk te zien. In het straatbeeld in Eisden en Maasmechelen is er wel nog veel politie zichtbaar. Zo staan er politievoertuigen met gewapende agenten aan of in de onmiddellijke buurt van moskeeën. 'De politiebewaking blijft voorlopig. De zoektocht gaat ook verder, maar minder zichtbaar. Ik kan garanderen dat de speurders keihard bezig zijn', aldus gouverneur Lantmeeters.

