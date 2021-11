De federale gerechtelijke politie van Charleroi heeft woensdagochtend elf huiszoekingen uitgevoerd in drie kazernes van Defensie en in acht privéwoningen van militairen. Dat melden de RTBF en La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Niemand werd meegenomen voor verhoor, aldus het federaal parket.

'De betrokkenen worden verdacht van het verspreiden of het publiekelijk ter beschikking stellen van boodschappen met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van inbreuken gelinkt aan terrorisme', klinkt het in een persmededeling. 'Dit dossier situeert zich in een milieu met bindingen met rechts extremisme. Het federaal parket wenst te benadrukken dat deze actie in nauwe en goede samenwerking met Defensie is gebeurd.'

Volgens de RTBF en La DH waren de acties gericht op de kazernes van Florennes, Sint-Truiden en Oud-Heverlee. Volgens de media willen de speurders erachter komen of de verdachten door hun gedrag of hun geschriften de wetgeving inzake racisme hebben overtreden of opgeroepen hebben tot geweld of terrorisme.

'De betrokkenen worden verdacht van het verspreiden of het publiekelijk ter beschikking stellen van boodschappen met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van inbreuken gelinkt aan terrorisme', klinkt het in een persmededeling. 'Dit dossier situeert zich in een milieu met bindingen met rechts extremisme. Het federaal parket wenst te benadrukken dat deze actie in nauwe en goede samenwerking met Defensie is gebeurd.' Volgens de RTBF en La DH waren de acties gericht op de kazernes van Florennes, Sint-Truiden en Oud-Heverlee. Volgens de media willen de speurders erachter komen of de verdachten door hun gedrag of hun geschriften de wetgeving inzake racisme hebben overtreden of opgeroepen hebben tot geweld of terrorisme.