Het elektriciteitsnetwerk in Wallonië, dat beschadigd is geraakt door de overstromingen in juli, is opnieuw volledig operationeel. De herstellingen aan het beschadigde gasnetwerk zijn wel nog aan de gang. Dat zei Waals minister van Energie Philippe Henry donderdag op basis van gegevens van de netbeheerders.

De Waalse regering heeft 7 miljoen euro vrijgemaakt om de netbeheerders te ondersteunen bij het herstel van de netwerken en om te vermijden dat die herstelkosten zouden doorgerekend worden aan de verbruikers, zo legt minister Henry uit. De Ecolo-minister heeft ook voor de getroffen gezinnen een reeks ondersteuningsmaatregelen, waaronder een directe ondersteuning in de elektriciteitsfactuur. Veel getroffen gezinnen riskeren een hogere elektriciteitsfactuur, bijvoorbeeld omdat ze hun huis moeten drogen met een luchtontvochtiger of omdat ze hun huis met elektrische vuurtjes moeten verwarmen, in afwachting van het herstel van de gasleidingen. De regering heef 16,1 miljoen euro uitgetrokken om de getroffen gezinnen te vergoeden voor die overconsumptie van elektriciteit. In totaal zouden 34.600 gezinnen kunnen rekenen op een forfaitaire korting op hun jaarlijkse afrekening. De Waalse regering heeft daarnaast ook een budget van 5 miljoen euro uitgetrokken om de getroffen bewoners te ondersteunen in hun energkiekosten. Zo zullen die bewoners premies kunnen aanvragen om hun verwarmingsinstallatie te herstellen zonder dat er een voorafgaand onderzoek nodig is.