Electrabel kaatst de bal terug naar energieminister Marghem

Marghem noemde het gedrag van Electrabel eerder op de dag 'schokkend' en zei dat Engie Electrabel een grote verantwoordelijkheid draagt voor de elektriciteitsbevoorrading van België.De woordvoerster van de uitbater van de kerncentrales benadrukt in een reactie dat Engie Electrabel steeds 'in alle transparantie gecommuniceerd heeft'.

'Na de eerste vaststellingen van betondegradatie aan Doel 3 in oktober 2017 hebben we onmiddellijk laten weten dat we ook de andere eenheden zouden inspecteren. Betondegradatie verschilt van gebouw tot gebouw en we zijn bezig met de analyses, inspecties en herstellingswerken. Dat neemt tijd. Voor een heropstart hebben we ook groen licht nodig van het FANC', aldus de woordvoerster.

'Nucleaire veiligheid is onze prioriteit. Het is onze verantwoordelijkheid om de eenheden in alle veiligheid uit te baten onder toezicht van het FANC. Dat is onze rol, en die is duidelijk', klinkt het.

Kritiek van SP.A

Oppositiepartij sp.a noemt het 'ongezien' dat Marghem 'de verantwoordelijkheid voor het nijpend energietekort volledig doorschuift naar Electrabel'. In 2015 heeft deze regering nog samen met Electrabel een persconferentie gegeven om aan te kondigen dat de kerncentrales langer open zouden blijven voor de energiebevoorrading van ons land', zegt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman.

'We zijn drie jaar verder en nu dreigt er een energietekort omdat er te veel op kernenergie werd gerekend. Begrijpe wie begrijpen kan.' Volgens Temmerman is Marghem maandag, tijdens de persconferentie op haar kabinet, 'met geen halve oplossing gekomen' voor het dreigende stroomtekort. 'De minister kwam niet verder dan dat het allemaal de schuld is van... Electrabel. Met de energie die deze regering stopt in het zoeken naar zondebokken, komen we zelfs de koudste winter door.'

Voor de sp.a draagt de regering - 'met minister Marghem en de N-VA op kop' - een verpletterende verantwoordelijkheid voor wat ze de energie-onzekerheid noemt. 'Marghem zegt dat we het hoofd koel moeten houden en we nog enkele weken tijd hebben tot de winter doorbreekt. De waarheid is dat er gewoon geen kortetermijnoplossing meer bestaat. De regering had vier jaar geleden moeten starten met de uitbouw van alternatieven. Nu in de richting van Electrabel wijzen, zal helaas geen zoden aan de dijk brengen.'