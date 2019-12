Engie Electrabel moet 2,1 miljard euro extra betalen voor de nucleaire provisies.

Dat heeft de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) beslist.

Synatom, een dochter van Electrabel, beheert de middelen of voorzieningen waarmee in de toekomst de stopzetting en ontmanteling van de kerncentrales moet worden betaald, en de berging van het radioactief afval. Eind december 2018 zat er in die nucleaire spaarpot 11,1 miljard euro. Om de drie jaar worden die provisies onder de loep genomen door de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV). Daaruit blijkt dat Electrabel 2,1 miljard euro extra voorzieningen zal moeten aanleggen. Dat komt omdat NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval, adviseert om het nucleair afval dieper te bergen, op 400 in plaats van 200 meter diepte. Dat kost meer geld. En door de lage intrestvoeten brengen de beleggingen in de spaarpot ook minder op, en moet Electrabel dus meer geld toesteken. De 2,1 miljard extra die electrabel moet betalen, plus 400 miljoen euro aan recurrente intresten die het bedrijf betaalt, zorgen ervoor dat de nucleaire voorzieningen eind 2019 zullen oplopen tot 13,5 miljard euro.

Engie Electrabel kondigde aan dat het tegen 2025 ook nog 6 miljard zal betalen, hetzij 'het volledige bedrag van de voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstoffen'.