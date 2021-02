Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) heeft zich maandag op een persconferentie verdedigd tegen de aanhoudende beschuldigingen omtrent haar vzw Let's Go Urban.

El Kaouakibi verdedigt zich met een rapport van de hand van advocaat en voormalig minister Johan Van de Lanotte waarin die laatste stelt dat er geen sprake is geweest van persoonlijke verrijking of het verkeerd aanwenden van subsidies. Van de Lanotte uitte ook forse kritiek op de audit van Let's Go Urban die de hele zaak aan het rollen bracht.

'Men kan mij veel afnemen, maar mijn integriteit vind ik enorm belangrijk', verklaarde El Kaouakibi in haar eerste publieke reactie op de heisa van de voorbije weken. 'Let's Go Urban is mijn levenswerk. Het is van een kind gegroeid naar een puber, bijna volwassen maar nog niet klaar om op eigen benen te staan, dat klopt.'

El Kaouakibi erkent dat het jongerenproject te kampen heeft met een 'slordig financieel beheer' en weinig interne transparantie daarover, maar benadrukt dat de conclusie in de eerste plaats is dat er geen aanwijzingen zouden zijn van persoonlijke verrijking. 'Ik sta recht in mijn schoenen', houdt ze vol.

Onzorgvuldig

De presentatie van het rapport liet El Kaouakibi maandag over aan Vande Lanotte zelf, die er naar eigen zeggen tien dagen lang aan werkte en zich liet bijstaan door een fraudeonderzoeker en een bedrijfsrevisor. Volgens Vande Lanotte maakten de opstellers van de eerdere audit van Let's Go Urban verschillende fouten en is er geen sprake van 342.000 euro aan opdrachten die door LGU werd toegewezen aan andere bedrijven die door El Kaouakibi werden of worden beheerd, maar 'slechts' van 150.000 euro.

Die opdrachten omvatten vooral begeleiding bij het bouw- en renovatieproject van LGU op het Antwerpse Kiel. De overige betalingen die door het auditbureau werden geviseerd, zouden foutieve stortingen zijn geweest die vervolgens ook werden terugbetaald. Die fouten en het trage reageren en niet transparant communiceren daarover zijn volgens Vande Lanotte niet onwettig, maar wel onzorgvuldig. (Belga)

