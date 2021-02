Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) tekent derdenverzet aan tegen de beslissing van de Antwerpse ondernemingsrechtbank om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen bij haar vzw Let's Go Urban. Dat schrijft VRT NWS donderdag.

Dinsdag stelde de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder aan bij El Kaouakibi's project Let's Go Urban, nadat een onafhankelijk bureau de vzw had doorgelicht op vraag van drie misnoegde bestuursleden. Die audit roept een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi. Of er echt sprake is van onregelmatigheden zal nog moeten blijken.

De bewindvoerder nam daarop de dagelijkse werking van de vzw over en onderzocht of er sprake was van financiële onregelmatigheden. Tegen die aanstelling tekent El Kaouakibi nu derdenverzet aan. Wellicht zal de ondernemingsrechtbank zich nu volgende week opnieuw over de aanstelling moeten buigen.

Belga probeerde El Kaouakibi te contacteren, maar ze was niet bereikbaar voor commentaar. Ook de voorlopige bewindvoerder kon het nieuws noch ontkennen noch bevestigen en verwees door naar het Vlaams parlementslid.

Dinsdag stelde de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder aan bij El Kaouakibi's project Let's Go Urban, nadat een onafhankelijk bureau de vzw had doorgelicht op vraag van drie misnoegde bestuursleden. Die audit roept een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi. Of er echt sprake is van onregelmatigheden zal nog moeten blijken. De bewindvoerder nam daarop de dagelijkse werking van de vzw over en onderzocht of er sprake was van financiële onregelmatigheden. Tegen die aanstelling tekent El Kaouakibi nu derdenverzet aan. Wellicht zal de ondernemingsrechtbank zich nu volgende week opnieuw over de aanstelling moeten buigen. Belga probeerde El Kaouakibi te contacteren, maar ze was niet bereikbaar voor commentaar. Ook de voorlopige bewindvoerder kon het nieuws noch ontkennen noch bevestigen en verwees door naar het Vlaams parlementslid.