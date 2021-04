Na de vzw Let's Go Urban eerder, heeft ook de eveneens door Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi opgerichte vennootschap WannaWork een voorlopig bewindvoerder gekregen.

Dat gebeurde op verzoek van de curator van Point Urbain, het intussen failliete horecabedrijf van El Kaouakibi en haar partner. Point Urbain heeft zich als schuldeiser van WannaWork gemeld.

De voorlopig bewindvoerder, Jean Hendrickx, werd naar eigen zeggen donderdag aangesteld door de ondernemingsrechtbank. 'Ik zal onder meer moeten nagaan wat nog de activa en passiva zijn van de vennootschap en of die inderdaad schulden heeft bij Point Urbain', stelt Hendrickx. Of er tussen WannaWork en Point Urbain mogelijk sprake is van verdachte geldstromen, is nog niet duidelijk.

WannaWork werd enkele jaren geleden door El Kauoakibi opgericht om de kloof tussen kansarme jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen en het bedrijfsleven diverser te maken.

Onlangs raakte bekend dat WannaWork werd overgenomen door Copus Group, het moederhuis van onder meer Vivaldis Interim, maar dat zou slechts een verkoop van de naam zijn geweest. De vennootschap waar het nu om gaat, zou zijn achtergebleven.

