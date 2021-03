Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken de opdracht gegeven om de facturen van de vzw WeLoveBXL van Sihame El Kaouakibi uit te pluizen.

Dat bevestigt haar kabinet.

El Kaouakibi richtte de vzw WeLoveBXL op in 2018 in de Brusselse gemeente Molenbeek. Het jongerenproject kwam er naar aanleiding van het 'Kanaalplan', een van de speerpunten van de toenmalige federale regering in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. De vzw kreeg in totaal 200.000 euro subsidies.

Uit e-mailverkeer dat VTM kon inkijken zou echter blijken dat een deel van die som gebruikt zou zijn om een kleerkast in de privéwoning van El Kaouakibi te bestickeren.

Onder vuur

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Uit het verslag van bewindvoerder Annemie Moens bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban, dat verschillende media de voorbije dagen konden inkijken, zou blijken dat er de voorbije twee jaar meer dan 450.000 euro aan subsidies van de vzw naar andere vennootschappen van het Open VLD-parlementslid vloeide.

Nog eens 475.000 euro van haar rekruteringskantoor WannaWork ging naar een vennootschap van El Kaouakibi, Point Urbain. Dat geld was afkomstig van investeerders in het jobplatform.

Uitgesteld

De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft intussen het dossier rond El Kaouakibi en Let's go Urban uitgesteld tot 20 april. Aanleiding is de ziekenhuisopname na een coronabesmetting van één van de advocaten van El Kaouakibi. Op die zitting moet er dan duidelijkheid komen of de voorlopige bewindvoerder Annemie Moens haar opdracht mag verderzetten. Haar mandaat loopt begin mei af. Voor de zitting van 20 april is alvast twee uur voorzien.

Moens bevestigde tegenover persagentschap Belga de details van haar voorlopige rapport die in de media verschenen zijn. 'Ik doe mijn vaststellingen en ik hoef daar geen doekjes om te winden als ik bepaalde vaststellingen doe of als ik met bepaalde vragen blijf zitten. Er zijn nog altijd bepaalde vragen die moeten opgelost worden. En elke dag komt er nog bijkomende informatie binnen.'

Er zijn nog altijd bepaalde vragen die moeten opgelost worden. Annemie Moens.

'Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan op basis van de vragen die gekomen zijn, ook op basis van het onderzoek van de stad Antwerpen, om te zien wat er nu eigenlijk aan de hand is. Er zijn zaken die opgelost zijn kunnen worden, zoals de verkeerde stortingen waarvan eerder al sprake was. Dat was inderdaad een verkeerde storting die is binnengekomen en opnieuw is buitengegaan.'

'Er zijn duidelijke vaststellingen, zoals de beruchte keuken, dat is heel duidelijk. Het is een constructie om er zorg voor de dragen dat het prive-initiatief binnen de BV Point Urbain, dat de belofte heeft gedaan tegenover de eigenaar-verhuurder, dat ze zouden zorgen voor de restauratie, inrichting enzovoort. Iemand moet dat betalen op één of andere manier.'

Moens bevestigde ook dat er een slordige boekhouding aanwezig was. 'Maar of er een persoonlijke verrijking is, weet ik niet. Ik zie niet waar het geldspoor naar toe gaat. Ik zie wel dat er een afwending is van middelen van de vzw naar andere vennootschappen waarin mevrouw El Kaouakibi betrokken is of was.'

Dat bevestigt haar kabinet.El Kaouakibi richtte de vzw WeLoveBXL op in 2018 in de Brusselse gemeente Molenbeek. Het jongerenproject kwam er naar aanleiding van het 'Kanaalplan', een van de speerpunten van de toenmalige federale regering in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. De vzw kreeg in totaal 200.000 euro subsidies. Uit e-mailverkeer dat VTM kon inkijken zou echter blijken dat een deel van die som gebruikt zou zijn om een kleerkast in de privéwoning van El Kaouakibi te bestickeren. El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Uit het verslag van bewindvoerder Annemie Moens bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban, dat verschillende media de voorbije dagen konden inkijken, zou blijken dat er de voorbije twee jaar meer dan 450.000 euro aan subsidies van de vzw naar andere vennootschappen van het Open VLD-parlementslid vloeide. Nog eens 475.000 euro van haar rekruteringskantoor WannaWork ging naar een vennootschap van El Kaouakibi, Point Urbain. Dat geld was afkomstig van investeerders in het jobplatform.De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft intussen het dossier rond El Kaouakibi en Let's go Urban uitgesteld tot 20 april. Aanleiding is de ziekenhuisopname na een coronabesmetting van één van de advocaten van El Kaouakibi. Op die zitting moet er dan duidelijkheid komen of de voorlopige bewindvoerder Annemie Moens haar opdracht mag verderzetten. Haar mandaat loopt begin mei af. Voor de zitting van 20 april is alvast twee uur voorzien.Moens bevestigde tegenover persagentschap Belga de details van haar voorlopige rapport die in de media verschenen zijn. 'Ik doe mijn vaststellingen en ik hoef daar geen doekjes om te winden als ik bepaalde vaststellingen doe of als ik met bepaalde vragen blijf zitten. Er zijn nog altijd bepaalde vragen die moeten opgelost worden. En elke dag komt er nog bijkomende informatie binnen.' 'Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan op basis van de vragen die gekomen zijn, ook op basis van het onderzoek van de stad Antwerpen, om te zien wat er nu eigenlijk aan de hand is. Er zijn zaken die opgelost zijn kunnen worden, zoals de verkeerde stortingen waarvan eerder al sprake was. Dat was inderdaad een verkeerde storting die is binnengekomen en opnieuw is buitengegaan.''Er zijn duidelijke vaststellingen, zoals de beruchte keuken, dat is heel duidelijk. Het is een constructie om er zorg voor de dragen dat het prive-initiatief binnen de BV Point Urbain, dat de belofte heeft gedaan tegenover de eigenaar-verhuurder, dat ze zouden zorgen voor de restauratie, inrichting enzovoort. Iemand moet dat betalen op één of andere manier.' Moens bevestigde ook dat er een slordige boekhouding aanwezig was. 'Maar of er een persoonlijke verrijking is, weet ik niet. Ik zie niet waar het geldspoor naar toe gaat. Ik zie wel dat er een afwending is van middelen van de vzw naar andere vennootschappen waarin mevrouw El Kaouakibi betrokken is of was.'