Eindelijk witte rook voor miljardendossier rond mijnenvegers?

Donderdagnamiddag werd onverwachts aangekondigd dat de gesloten Commissie Legeraankopen vrijdag omstreeks elf uur bij elkaar komt. Dat wordt bevestigd door commissievoorzitter Peter Buysrogge (N-VA). Het ziet er naar uit dat de ministerraad voordien een 'voorlopige en oriënterende' beslissing zal nemen over het dossier van de mijnenbestrijdingsvaartuigen.

In de besloten vergadering zullen de betrokken partijen, waaronder medewerkers van het ministerie van Defensie, Financiën en Economie, ook aanwezig zijn. Momenteel staat dat onderdeel nog niet expliciet op de agenda van de ministerraad, maar dat kan tot net voor de vergadering worden toegevoegd.

Afgelopen woensdag beloofde minister van Defensie Didier Reynders (MR) dat hij de Commissie Legeraankopen eerst wil inlichten over het dossier alvorens de ministerraad definitief de gunningsknoop doorhakt.

Nu de regering in lopende zaken verkeert, is de juridische basis voor zo'n beslissing namelijk minder sterk. Geven de parlementsleden hun zegen, dan is de uiteindelijke beslissing van de ministerraad beter politiek gedekt.

Er zijn drie aanbieders die meedingen naar het contract: het Nederlandse Damen, het Frans-Italiaanse Sea Naval Solutions en het Franse Belgian Naval & Robotics. Het lastenboek verplicht de aanbieders om samen te werken met een Belgisch bedrijf dat de schepen moet onderhouden. De Tijd meldt dat Belgian Naval & Robotics in polepositie ligt.