Het afschaffen van de woonbonus zou de ­woningprijzen in Vlaanderen over twee jaar met 10 procent kunnen doen dalen.

Dat zegt Sven Damen, onderzoeker aan de KU Leuven vrijdag in De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg. Omdat ons budget daalt, zullen ook de prijzen dalen, luidt de theorie.

Vanaf 1 januari is het met de woonbonus definitief gedaan. In ruil daarvoor worden de registratierechten van 7 naar 6 procent gebracht. Dat voordeel compenseert lang niet de afschaffing van de woonbonus. Maar volgens de regering was het nét die woonbonus die ertoe leidde dat huizen duurder werden. En dat lijkt onderzoeker Sven Damen (KU Leuven) nu ook te bevestigen. 'Op basis van ons wetenschappelijk model verwachten we dat de gemiddelde prijs voor een woning in Vlaanderen op middellange termijn 9 à 13 procent lager zal liggen door de afschaffing', zegt hij.

Damen schreef in 2014 al mee aan een studie die aantoont dat de evolutie van huizenprijzen volledig bepaald wordt door de som die potentiële kopers kunnen lenen. Met andere woorden: hoe groter het te spenderen budget, hoe hoger de huizenprijzen. De woonbonus, lagere rente of een hoger inkomen maken het alle drie mogelijk om meer te lenen, en net dat stuwt de woningprijzen de lucht in. 'Gemiddeld duurt het twee jaar voor de verwachte prijsstijgingen of -dalingen ook helemaal in de werkelijke prijzen te zien zijn', zegt Damen.

Of die voorspellingen ook zullen uitkomen, valt af te wachten. In 2015 werd de woonbonus al eens hervormd en toen dacht men dat de prijzen tot 8 procent zouden dalen. Maar omdat de rente toen nog flink zakte, konden kopers toch meer spenderen waardoor die daling is uitgebleven.