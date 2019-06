Egbert Lachaert wordt de nieuwe fractieleider van Open Vld in de Kamer. Hij werd donderdag unaniem verkozen door de liberale fractie, zo kondigt Lachaert zelf aan via twitter. Open VLD moest op zoek naar een nieuwe fractieleider, nu Patrick Dewael donderdag werd verkozen tot Kamervoorzitter.

De 41-jarige Lachaert werd op 26 mei herverkozen in de Kamer en begint zo aan zijn tweede legislatuur in het federale parlement. Voordien zat hij korte tijd in het Vlaams parlement.