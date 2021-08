Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil van het Overlegcomité een scheidsrechter maken. 'Als de regio's geen akkoord vinden over een bepaald dossier, moet de federale regering de knoop kunnen doorhakken'.

Dat verklaarde Egbert Lachaert aan de Krant van West-Vlaanderen.

'Het federale niveau moet versterkt worden. Anders zal België uit elkaar vallen', zegt de Open VLD-voorzitter. 'Ik wil het Overlegcomité meer macht geven. Dat moet de scheidsrechter worden. Als de regio's geen akkoord vinden over een bepaald dossier, moet de federale regering de knoop kunnen doorhakken. Het Overlegcomité is daarvoor het ideale instrument.'

Volgens Lachaert is het Belgische niveau vandaag te veel de speelbal van andere bestuursniveaus. 'Dat werkt niet. Het beste voorbeeld is de soap over de gascentrales. Het kan toch niet dat het ene bestuursniveau het andere tegenwerkt? Als dat gebeurt, moet de federale regering kunnen ingrijpen. Of als de regio's jarenlang bakkeleien over 5G.' In ruil voor het overwicht van het federale niveau in het overlegcomité kunnen de regio's wel meer autonomie krijgen, zegt Lachaert. 'Maar zonder centrale coördinatie kan het land niet meer functioneren.'

Eén statuut voor al wie werkt; euthanasie terug op tafel

De Open VLD-voorzitter pleit in de krant van West-Vlaanderen daarnaast voor één sociaal statuut voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. 'De verschillen zijn echt achterhaald. Het is toch niet logisch dat de ene beter beschermd is dan de andere? Of dat iemand bang is om van loopbaan te veranderen omdat hij niet van statuut wil veranderen? Het huidige systeem is complex en onrechtvaardig. Al wie werkt, moet hetzelfde beschermingsniveau genieten.'

Lachaert wil tot slot ook de euthanasiewet uitbreiden naar mensen met dementie. Het debat over euthanasie moet opnieuw op tafel komen, zegt hij.

