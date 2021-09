De federale regering zal bij de begrotingsbesprekingen op zoek moeten naar 2 tot 3 miljard euro. Dat zei Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zondagmiddag op het VTM Nieuws. Er is volgens hem een compromis binnen de regering mogelijk, maar hij riep de PS op om "niet elke dag ideeën te lanceren die niet betaalbaar zijn."

Partijgenote en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker had eerder 3 miljard euro als begrotingsinspanning naar voren geschoven, waarna PS-voorzitter Paul Magnette 1 miljard als doelstelling stelde. "Het is logisch dat de twee families botsen: de socialisten willen geld uitgeven, de liberalen willen ervoor zorgen dat het geld verdiend wordt", aldus Lachaert, die positief is dat er een compromis bereikt zal worden.

De Open Vld-voorzitter wijst naar het regeerakkoord waarin staat dat er geen nieuwe belastingen komen, de werkzaamheidsgraad naar 80 procent moet en het begrotingstekort naar 3 procent moet evolueren. Voor Lachaert is een federaal fonds voor de wederopbouw na de overstromingen geen goed idee. "We willen Wallonië helpen, maar binnen de regels", aldus de Open Vld-voorzitter, die wees op de btw-verlaging voor de heropbouw en garanties op leningen, maar "600 miljoen is niet eerlijk voor Vlaanderen".

Egbert Lachaert stelde ook dat binnen de meerderheid een consensus groeit om stappen te zetten in het dossier van euthanasie voor dementerenden. De Vivaldi-coalitie heeft afgesproken dat in ethische dossiers enkel bij consensus in de meerderheid beslist wordt. Open Vld heeft een wetsvoorstel dat mensen met dementie ook later zouden kunnen beslissen om euthanasie te vragen. Daarover kan binnen de meerderheid gepraat worden, aldus nog Lachaert.

