Eerste twee IS-kinderen terug in België

Het gaat om de twee dochters van Amina Ghezzal (29) uit Beverlo (Beringen). De moeder vluchtte eind 2017 met haar kinderen weg uit Syrië. Ze zit in Turkije in de cel, waar ze tot tien jaar is veroordeeld. Daardoor zitten de kinderen al een jaar vast in Turkije. De vader van de kinderen, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, is in Syrië omgekomen.

Op 19 december oordeelde de rechter in kortgeding dat België de reisdocumenten voor de kinderen moet bezorgen. De Belgische staat is tegen die beschikking in beroep gegaan, omdat ze meent dat de uitspraak niet correct gemotiveerd is.

Toch zijn de nodige reisdocumenten op 22 januari afgeleverd aan beide kinderen. 'Hun terugkeer naar België hing af van de instemming van de Turkse overheid, die het vertrek vanuit Turkije naar België moest toestaan', aldus de FOD. 'Nu de instemming werd verkregen, konden de twee kinderen vandaag vanuit Turkije naar ons land vertrekken, waar ze bij hun aankomst door de bevoegde diensten werden opgevangen.'

In december 2017 had de Belgische regering beslist om de terugkeer van Belgische kinderen jonger dan 10 jaar van buitenlandse strijders te vergemakkelijken als ze gelokaliseerd zijn.