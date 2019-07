Dat N-VA, PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V en Groen zondagavond voor het eerst samen rond de tafel zaten voor een verkennend gesprek, kan gezien worden als een lichtpuntje voor de federale formatie.

In de loop van de dag zullen informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hun bevindingen opnieuw overmaken aan koning Filip. Verwacht wordt dat hun opdracht opnieuw verlengd zal worden, mogelijk tot 1 september. Veel andere mogelijkheden lijken er op dit moment niet voorhanden, aangezien de situatie op het federaal niveau nog altijd niet van de grond komt, op ondertussen al meer dan 60 dagen na de verkiezingen.

Het is nog niet duidelijk of een korte pauze wordt ingelast in de onderhandelingen, of dat het informateursduo al moet nagaan welke partijen samen kunnen werken om een regering te vormen.

Vlaamse versnelling?

De afgelopen dagen waren er geruchten dat er op Vlaams niveau deze week een versnelling zou volgen, maar duidelijkheid daarover is er nog niet. Vlaams informateur Bart De Wever gaf in de afgelopen weken al aan dat hij op het Vlaams niveau wat wilde temporiseren om af te wachten hoe het verder liep op het federale niveau. Volgens De Morgen zou deze week ook een onderhoud met Vlaams Belang gepland staan.

Rondetafelgesprek

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hielden zondagavond een rondetafelgesprek. Langs Vlaamse kant namen N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen deel. Aan Franstalige kant was dat MR en PS. Open VLD verliet het Brusselse Egmontpaleis na afloop via de voordeur. De andere partijen kozen voor de achteruitgang, om de aanwezige pers te ontwijken.

De onderhandelaars die werden uitgenodigd door de twee federale informateurs verlieten de rondetafel in het Egmontpaleis in Brussel op zondagavond voor tienen. Enkele aanwezigen, waaronder Meyrem Almaci, spraken na afloop hun teleurstelling uit over de geboekte vooruitgang.

Groen-voorzitter Almaci is naar eigen zeggen teleurgesteld in een aantal andere partijen. 'Ik had gehoopt dat ze na twee maanden meer verantwoordelijkheidszin zouden hebben getoond, ook op Vlaams niveau. Het is tijd dat er schot in de zaak komt.'

En De Standaardciteert een anonieme bron, die zei dat 'na negen weken er echt amper een stap [is] gezet.'

Over de inhoud van het gesprek komt voorlopig weinig informatie naar buiten. Uit Franstalige bron is te horen dat het nog veel te vroeg is om naar eventuele convergenties te zoeken. Ook van preformatie kan op dit moment geen sprake zijn, dixit dezelfde bron.

'Niet zonder Ecolo'

'Wij stappen niet in een regering zonder Ecolo. Daar is vanavond niets aan veranderd.' Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci na de rondetafel van informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders.

De twee informateurs hebben zondagavond toelichting gegeven bij de nota die ze de afgelopen weken hebben opgesteld, zegt Almaci. 'Dit was gewoon een gesprek in het kader van de informatie-opdracht. Het was geen voorbode van een volgende coalitie. Wij zijn gewoon gegaan om te luisteren. Ecolo heeft dat anders ingevuld.' Ecolo had eerder op de dag aangegeven niet aan te willen schuiven. Als reden gaf de partij dat 'we de tegenpool zijn van de NV-A (sic): visie op de samenleving, methodes, prioriteiten...'.

Volgens Almaci is geen sprake van wrevel tussen beide partijen. 'Wij zijn twee verschillende partijen die heel nauw samenwerken, maar we zijn geen Siamese tweeling. Desalniettemin is het overduidelijk dat we niet zonder elkaar in een coalitiebespreking zouden stappen.'

De uitspraken van N-VA over haar partij van de jongste dagen kan ze niet appreciëren. Ondervoorzitter Lorin Parys noemde Groen het 'tuinhuisje' van Ecolo. 'Sommige partijen mogen wat meer in eigen boezem kijken en uit hun campagnemodus komen in plaats van anderen te beledigen', vindt ze.