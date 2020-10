De federale ministerraad heeft vrijdag de begrotingsnotificaties goedgekeurd, de eerste horde naar het indienen van een eerste echte begroting sinds 2018. De departementen gezondheid en veiligheid worden grotendeels gespaard.

Dat meldt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD).

De begroting komt er nadat ons land sinds de val van de regering-Michel eind 2018 al die tijd met voorlopige twaalfden heeft gewerkt. Tegen het eind van het jaar moet er weer een echte begroting op tafel liggen.

Volgens de staatssecretaris is met de notificaties nu de eerste horde genomen. Die vormen de basis voor het opstellen van de begrotingswet. Tegen eind deze maand dient ons land ook haar draft budgetary plan in bij de Europese Commissie.

'De voorbije twee jaar kon de regering in lopende zaken geen structurele maatregelen nemen om onze overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen. Noodzakelijke beslissingen bleven uit, denk aan het optrekken van de laagste pensioenen,' zegt De Bleeker. 'Ik ben heel tevreden dat we nu de eerste horde hebben genomen om eind dit jaar opnieuw een echte begroting te stemmen. Alleen zo kunnen we doen wat nodig is.'

Besparingen en investeringen

Eerder raakte al bekend dat in 2021 150 miljoen euro zal worden bespaard. In plaats van de kaasschaaf te hanteren, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de departementen die de strijd voeren tegen het coronavirus en de andere departementen, aldus De Bleeker.

Concreet zullen alle veiligheidsdepartementen (politie, justitie, defensie, brandweer, fedasil...) en gezondheidsdepartementen (Volksgezondheid, het FAGG, RIZIV...) een 'efficiëntie-oefening' doen van 0,89 procent. De andere departementen moeten volgens jaar 2 procent besparen op personeel- en werkingskosten.

Daartegenover staan ook nieuw beleid en nieuwe investeringen. Zo krijgt justitie volgend jaar 125 miljoen extra, een bedrag dat de volgende jaren verder stijgt.

Er zijn bijkomende middelen voor het asiel- en migratiebeleid, om werk te kunnen maken van zowel opvang als een humaan en kordaat terugkeerbeleid.

Ook andere veiligheidsdepartementen zoals de brandweer en de politie krijgen bijkomende middelen.

