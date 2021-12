De gewestelijke instelling urban.brussels heeft maandagavond in samenwerking met magazine A+ Architecture in Belgium voor het eerst de Brussels Architecture Prize uitgereikt. Zeven laureaten werden in de bloemetjes gezet tijdens een ceremonie in Bozar.

De Brussels Architecture Prize werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen om elke twee jaar nieuwe en bijzondere architectuurprojecten in Brussel in de schijnwerper te plaatsen. Een internationale jury selecteerde in de voorronde uit 175 inzendingen 31 projecten in vier hoofdcategorieën en drie eervolle vermeldingen. In de categorie 'Kleine Ingreep', voor projecten van minder dan 1.000 m2, won bureau 51N4E met het project Stam Europa. Daarbij vormden ze een benedenverdieping van een leegstaand gebouw in de Europese wijk om tot een multifunctionele ruimte.

Het bouwmaterialendorp aan het Vergotedok in Anderlecht, gebouwd door Tetra Architecten, won de prijs voor 'Grote Ingreep'. De jury koos voor het tijdelijk project MolenWest Square van 1010 Architecture Urbanism in de categorie 'Publieke Ruimte'. Er was ook een laureaat 'Extra Muros', waarbij een Brussels bureau beloond wordt voor haar werk buiten de hoofdstad. Xaveer De Geyter Architects werd hier beloond voor haar project Melopee in Gent. Binnen de eervolle vermeldingen was er een Lifetime Achievement Award voor Simone en Lucien Kroll, pioniers op het vlak van participatie en ecologie. De Promising Young Architect Award gaat naar BC Architects. Zij worden beloond voor hun innovatieve en circulaire aanpak van het bouwproces. De publieksprijs tot slot gaat naar het project Porta 1070 van Osk-ar. Zij toverden een kerkgebouw in Anderlecht om tot de eerste Tienerschool van België.

De Brussels Architecture Prize werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen om elke twee jaar nieuwe en bijzondere architectuurprojecten in Brussel in de schijnwerper te plaatsen. Een internationale jury selecteerde in de voorronde uit 175 inzendingen 31 projecten in vier hoofdcategorieën en drie eervolle vermeldingen. In de categorie 'Kleine Ingreep', voor projecten van minder dan 1.000 m2, won bureau 51N4E met het project Stam Europa. Daarbij vormden ze een benedenverdieping van een leegstaand gebouw in de Europese wijk om tot een multifunctionele ruimte. Het bouwmaterialendorp aan het Vergotedok in Anderlecht, gebouwd door Tetra Architecten, won de prijs voor 'Grote Ingreep'. De jury koos voor het tijdelijk project MolenWest Square van 1010 Architecture Urbanism in de categorie 'Publieke Ruimte'. Er was ook een laureaat 'Extra Muros', waarbij een Brussels bureau beloond wordt voor haar werk buiten de hoofdstad. Xaveer De Geyter Architects werd hier beloond voor haar project Melopee in Gent. Binnen de eervolle vermeldingen was er een Lifetime Achievement Award voor Simone en Lucien Kroll, pioniers op het vlak van participatie en ecologie. De Promising Young Architect Award gaat naar BC Architects. Zij worden beloond voor hun innovatieve en circulaire aanpak van het bouwproces. De publieksprijs tot slot gaat naar het project Porta 1070 van Osk-ar. Zij toverden een kerkgebouw in Anderlecht om tot de eerste Tienerschool van België.