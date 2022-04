De Vlaamse regering geeft groen licht voor de allereerste academische bachelor Artificiële Intelligentie in Vlaanderen. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) mag vanaf volgend academiejaar de nieuwe opleiding aanbieden. 'Vlaanderen wil een voorsprong nemen door in te zetten op de opleidingen van de nabije toekomst', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vrijdag.

Artificiële intelligentie (AI) is een verzamelterm voor alle technologieën die een vorm van intelligentie vertonen. AI kent steeds meer toepassingen: in computers, auto's, sociale media, maar bijvoorbeeld ook in de industrie, in defensie, in de logistiek en in de brede zorgsector. In bedrijven, onderzoekscentra en overheidsinstellingen is er behoefte aan goed opgeleide AI-specialisten Een opleiding was er echter nog niet.

Daar komt nu verandering in. Vanaf volgend academiejaar (2022-2023) kan de opleiding van drie jaar gevolg worden aan de VUB. Studenten krijgen er een brede technische basis, met aandacht voor de cognitieve en ethische aspecten van AI. De opleiding heeft een brede focus en mikt op een diverse groep studenten, met zowel technische als niet-technische profielen, luidt het in een persbericht van minister Weyts. De VUB investeert al langer in dit vakdomein en kan de studenten onder meer een AI Lab en een AI Ervaringscentrum aanbieden.

'AI is niet meer weg te denken', zegt Weyts. 'Vlaanderen is een kenniseconomie: we kunnen het ons niet permitteren om deze trein te missen. Op de hoogtechnologische arbeidsmarkt van morgen gaan we echte AI-specialisten goed kunnen gebruiken. De afgestudeerden zullen overal terecht komen: van de bankwereld of de farma tot moderne landbouwbedrijven en alles daar tussenin.'

