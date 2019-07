Eengemaakt luchtruim moet oplossing bieden voor drukte in de lucht

Er is een oplossing voor het plaats­gebrek in de lucht: een eengemaakt luchtruim. Om dat zonder ongelukken te laten gebeuren, gaan de luchtverkeersleiders van de luchtmacht en van Skeyes in dezelfde ruimte zitten, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vrijdag.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Luchtvaartmaatschap­pijen klagen al lang dat ze een omweg moeten maken tussen de zones die voorbehouden zijn voor militaire oefeningen. Het leger gaat die nu vrijmaken en af­spreken wanneer het welke zone nodig heeft. Dat zijn Skeyes, Eurocontrol en het leger overeengekomen samen met de bevoegde overheidsdienst. 'Passagiersvliegtuigen en drones zullen daardoor beter hun routes kunnen plannen en ook vaker een kortere route kunnen nemen', zegt CEO Johan Decuyper van Skeyes. De luchtmacht kan haar operaties blijven uitvoeren en zelfs méér plaats innemen, maar geeft die ruimte weer vrij zodra de oefenvluchten erop zitten. De eenmaking zelf is nog niet voor meteen. Het akkoord tussen de betrokkenen is een 'Visie 2030' en wordt nog omgezet naar een actieplan. Eind dit jaar al krijgen de lucht­verkeersleiders van het leger een plaatsje bij hun collega's van Skeyes in Steenokkerzeel.