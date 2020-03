In het woonzorgcentrum Katharinadal in Hasselt raakten de afgelopen weken minstens 16 mensen door het coronavirus besmet, zo vernam Knack. Eddy Awouters, zoon van een van de patiënten, is niet te spreken over de communicatie van het centrum. 'Men wou dit uit de kranten houden.'

'Wij hebben de maatregelen van Zorg en Gezondheid Vlaanderen hier van bij het begin van de crisis goed opgevolgd', zegt Kristof Vervloesem, directeur van het woonzorgcentrum Katharinadal. 'Jammer genoeg heeft dat het virus niet kunnen buitenhouden.'Vervloesem moest vandaag communiceren dat 7 van de in totaal 41 medewerkers van het woonzorgcentrum Katharinadal positief op het virus hebben getest. 9 bewoners werden niet getest, maar vertonen zoveel symptomen dat ze volgens hun artsen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid besmet zijn. 11 andere bewoners vertoonden slechts een aantal symptomen, en zijn in quarantaine geplaatst.'Na een crisisvergadering hebben we vanmiddag beslist om gedurende de periode van zeven dagen de verpleging en de zorg van onze bewoners in de kamers toe te dienen', licht Vervloesem toe.Volgens Eddy Awouters, zoon van een van de getroffen bewoners, is het geen toeval dat het woonzorgcentrum pas vandaag precieze cijfers communiceert. Samen met enkele familieleden had hij vanochtend enkele media over de gezondheidstoestand van zijn 95-jarige vader ingelicht.Hoewel die alle symptomen van het virus vertoonde, zou de familie door het centrum altijd in het ongewisse zijn gelaten. 'Men wou dit uit de kranten houden', zegt Awouters. 'Dat is ons tijdens een gesprek met een personeelslid zelfs een keer letterlijk zo gezegd. Tot vandaag wisten wij nagenoeg niks. Volgens het centrum was er één personeelslid besmet geraakt, en waren er een aantal anderen in isolatie geplaatst. Als we doorvroegen, werd er met de privacy van de patiënten geschermd.'Directeur Vervloesem ontkent dat. Hij zegt dat er altijd open met de familieleden is gecommuniceerd. Volgens Vervloesem zijn de voorschriften in het centrum ook altijd netjes opgevolgd. Ondanks de dreigende tekorten zou het personeel van Katharinadal altijd over voldoende mondmaskers en andere vormen van bescherming hebben beschikt.Eddy Awouters raakt in het gesprek met Knack nog een ander heikel punt aan. Anders dan het personeel werd zijn vader niet getest. Ook een opname in het ziekenhuis zit er voorlopig niet in. 'Dat klopt', zegt Vervloesem. 'Wij volgen hier de richtlijnen van Zorg en Gezondheid. Die richtlijnen houden in dat patiënten die in woonzorgcentra verblijven enkel naar het ziekenhuis mogen als ze dringende behandelingen nodig hebben die wij hier niet kunnen uitvoeren. Met die richtlijn hoopt men uiteraard de ziekenhuizen te ontlasten. Gezien de huidige crisis in het Hasseltse Jessa-ziekenhuis lijkt me dat, ook voor de patiënt, geen slechte maatregel.'