'De verliezende politieke partijen beloven dat ze het signaal van de kiezer ter harte zullen nemen. Als ze nu eens in de regering of oppositie gewoon hun job zouden doen?' Aldus Knack-redacteur Ewald Pironet.

Na de verkiezingsuitslag van zondag is het pijnlijk duidelijk: de regering-Michel heeft vijf kostbare jaren verspeeld. De regering in lopende zaken houdt nog 38 van de 150 zetels over, dat is minder dan weinig. Toch wijst alles erop dat ze nog lang aan de macht zal zijn, want de federale regeringsvorming belooft uiterst moeilijk te worden. Of dat kan zonder zevende staatshervorming is twijfelachtig. De regeringsvorming zal niet alleen moeilijk verlopen omdat Vlaanderen heel anders heeft gestemd dan Franstalig België, maar ook omdat de volgende bewindsploeg uit verliezers zal bestaan. N-VA, CD&V, SP.A en Open VLD gingen achteruit, Groen werd slechts de zesde partij. De partijvoorzitters wankelen, maar ze beloven dat ze gaan achterhalen wat de burgers eigenlijk wilden zeggen. Ze willen het signaal van de kiezer ernstig nemen, heet het. Dat hadden ze beter de voorbije vijf jaar gedaan. De kiezer heeft niet alleen altijd...