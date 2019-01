'Een politicus die "meer tijd wil vrijmaken voor het gezin", kreeg meestal gewoon een slechte plaats op de lijst'

Pol Van Den Driessche (N-VA) voegt zich bij het rijtje politici dat de nationale politiek vaarwel zegt. Dat gebeurt niet toevallig nu, wanneer alle partijen in de weer zijn met hun lijstvorming voor de komende verkiezingen eind mei. 'De boutade dat de grootste vijanden in je eigen partij zitten, geldt bij uitstek in deze periode', zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB).