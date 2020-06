Een op de vijf horecazaken zal maandag toch gesloten blijven, hoewel ze inmiddels mogen heropstarten. Van de zaken die openen, zal 90 procent dat doen met verlies. Dat blijkt uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, waarover De Zondag bericht.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) deed een rondvraag bij 1.800 horecazaken. Daaruit blijkt dat een op de vijf horecazaken morgen hun deuren gesloten houden, hoewel ze van de Nationale Veiligheidsraad inmiddels mogen heropenen.

De zaken kunnen de veiligheidsmaatregelen niet naleven, vrezen dat ze geen klanten zullen zien of dat ze nog niet rendabel zullen zijn, aldus het NSZ.

'Veel uitbaters vinden de maatregelen in ons land te streng', zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws tegen De Zondag. 'Vooral de 1,5 meter afstand tussen de tafels, de verplichte mondmaskers voor het personeel en het feit dat ze later dan in de buurlanden mogen heropstarten, vinden ze nogal strikt.'

Van zij die morgen wél openen, vreest 90 procent dat ze dit zullen doen met verlies. De zaakvoerders verwachten de helft van hun klanten, terwijl ze minstens 70 procent nodig hebben om uit de kosten te geraken, aldus het NSZ.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) deed een rondvraag bij 1.800 horecazaken. Daaruit blijkt dat een op de vijf horecazaken morgen hun deuren gesloten houden, hoewel ze van de Nationale Veiligheidsraad inmiddels mogen heropenen. De zaken kunnen de veiligheidsmaatregelen niet naleven, vrezen dat ze geen klanten zullen zien of dat ze nog niet rendabel zullen zijn, aldus het NSZ.'Veel uitbaters vinden de maatregelen in ons land te streng', zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws tegen De Zondag. 'Vooral de 1,5 meter afstand tussen de tafels, de verplichte mondmaskers voor het personeel en het feit dat ze later dan in de buurlanden mogen heropstarten, vinden ze nogal strikt.'Van zij die morgen wél openen, vreest 90 procent dat ze dit zullen doen met verlies. De zaakvoerders verwachten de helft van hun klanten, terwijl ze minstens 70 procent nodig hebben om uit de kosten te geraken, aldus het NSZ.