De jeugdbewegingen in Vlaanderen doen het goed. Meer dan goed zelfs. Zowel Chiro als Scouts & Gidsen liet de voorbije vijf jaar een stijging van het aantal leden optekenen met gemiddeld tien procent. Maar het is niet al goud wat blinkt. Zo is Scouts & Gidsen genoodzaakt een ledenstop in te voeren bij gemiddeld 1 op de 5 groepen. Dat schrijft De Zondag.

Chiro is met 94.107 leden en 16.736 leid(st)ers de populairste jeugdbeweging van Vlaanderen, gevolgd door Scouts & Gidsen met 83.500 leden en 12.000 leid(st)ers en KSA met 36.000 leden en 6.500 leid(st)ers. Zowel Scouts als Chiro kreeg er de voorbije vijf jaar ongeveer tien procent meer leden bij. Maar dat succes heeft ook een keerzijde: de Scouts barst uit zijn voegen. Er zijn zelfs groepen waar ouders moeten kamperen om hun kind tijdig te kunnen inschrijven. 'De ideale balans is één leid(st)er per zes leden', zegt woordvoerder Jan Van Reusel. 'Als dat niet lukt, volgt een ledenstop. Ruim twintig procent van de vijfhonderd scoutsgroepen werkt met een wachtlijst of ledenstop.

Om dat te vermijden, hebben we Scouting op de Groei gelanceerd, een project om nieuwe scoutsgroepen te creëren.' Bij Chiro Vlaanderen is een ledenstop niet zo sterk aanwezig. 'Maar we moeten waakzaam zijn, want hoewel ons ledenaantal stijgt, daalt het aantal groepen wel door fusies en stopzettingen', klinkt het daar. 'Als we grotere groepen creëren met dezelfde leiding komen we in de problemen.' Chiro Vlaanderen maakt zich ook zorgen over de subsidies. 'Als ze niet stijgen, kunnen wij onmogelijk dezelfde kwaliteit blijven aanbieden.'