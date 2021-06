Heel wat studenten gebruikten al rilatine tijdens de blok, ook al hebben ze geen diagnose van de stoornis waarvoor het geneesmiddel dient. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vrijdag op basis van de doctoraatsstudie van UAntwerpen-onderzoekster Sara De Bruyn.

'Het gaat dan om gebruik zonder of op basis van off­label-voorschriften via de huisdokter. Dat is een voorschrift zonder dat het in het teken staat van een ­diagnose en de behandeling van ADHD of narcolepsie, waarvoor het middel gebruikt wordt', zegt De Bruyn aan de kranten van Mediahuis.

In haar doc­toraat analyseert ze een bevraging van 36.000 Vlaamse studenten tussen 2015 en 2018 over hun middelengebruik. Daarbovenop deed ze een extra bevraging bij 3.000 studenten geneeskunde en interviewde ze 33 studenten en 21 huisartsen.

Volgens het onderzoek heeft veel te maken met concentratieproblemen, de druk om te presteren, faalangst en uitstel­gedrag. 30 procent van de studenten haalt de medicatie bij studiegenoten, 20 procent van vrienden buiten de school en 17 procent via hun ouders. 21 procent krijgt de medicatie echter van de huisarts.

Dat ligt gevoelig: enerzijds schrijven de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad voor dat methylfenidaat alleen wordt voorgeschreven als er eerst een diagnose is van een psychiater, anderzijds hebben huisartsen therapeutische vrijheid. Het grootste effect van rilatine is dat mensen zonder ADHD door methyl­fenidaat langer wakker blijven en minder honger hebben.

