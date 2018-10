Eén op de drie gedetineerden in Vlaanderen gebruikt drugs

De cijfers komen uit een grootschalig onderzoek van criminologen Louis Favril en Freya Vander Laenen van de Gentse universiteit. Ze ondervroegen de gedetineerden van vijftien gevangenissen, tussen oktober 2015 en mei 2016. Een vierde van de gedetineerden - 1.326 om precies te zijn - was bereid anoniem een vragenlijst in te vullen.

Uit de resultaten blijkt dat 34,8 procent, ofwel 462 ondervraagden, effectief drugs heeft gebruikt in de gevangenis. Er zijn wel grote verschillen tussen de gevangenissen onderling. In sommige gaat het slechts om 13,5 procent, maar in andere instellingen loopt dat op tot 44,3 procent. Er blijken weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. ­Gevangenen die drugs gebruiken, zijn meestal jonger dan niet-gebruikers, en ze hebben vaker de Belgische nationaliteit.

De onderzoekers adviseren om vroegtijdig te screenen als een gevangene aan zijn straf begint, maar pleiten ook voor verdere hulpverlening voor wie daar nood aan heeft. In de gevangenissen van Hasselt, Sint-Gillis en Lantin zijn alvast proefprojecten opgestart met begeleiding op maat voor gedetineerden met een drugsproblematiek.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), die woensdag de gevangenis van Sint-Gillis bezocht, erkent dat de zorg voor gedetineerden met een drugproblematiek beter moet. 'Via begeleiding op maat kunnen we heel wat gezondheidsproblemen voorkomen of verhelpen. Een goede omkadering kan ook de druk voor het gevangenispersoneel verlichten. En de juiste hulp verhoogt bovendien de kans op een succesvolle re-integratie. Aan de hand van deze projecten en hun evaluatie kunnen we een beter hulpverleningsmodel ontwikkelen voor al onze gevangenissen.'