Een op de acht werkzoekenden in Vlaanderen heeft slechts een beperkte kennis van het Nederlands. Daarmee verlagen ze hun kansen om een job te vinden aanzienlijk, zo blijkt volgens De Morgen en Het Laatste Nieuws uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In 89 procent van de vacatures wordt kennis van het Nederlands gevraagd door de werkgever. Voor Frans is dat in 21 procent van de vacatures het geval (vooral aan de kust, in de grensstreek en in de Brusselse rand), voor Engels gaat het om 18 procent en voor Duits om nauwelijks 1 procent. In 60 procent van alle vacatures in Vlaanderen wordt enkel kennis van het Nederlands verwacht.

Ook het gevraagde niveau van taalbeheersing ligt hoog. In 96 procent van de vacatures waarin kennis van het Nederlands wordt gevraagd, verwacht de werkgever een goede tot zeer goede beheersing van de taal. Terwijl bijna alle werkzoekenden in Vlaanderen in staat zijn om een mondje Nederlands te praten, geeft een op de acht aan slechts over een beperkte kennis van de taal te beschikken. De kans dat een werkzoekende met een taalachterstand na zes maanden solliciteren nog geen job heeft gevonden, ligt 21 procent hoger dan gemiddeld.

Om de kennis van het Nederlands te verhogen, wil Vlaams minister Crevits de komende maanden de huidige job- en taalcoaching herbekijken en aanpassen aan de noden op de arbeidsmarkt.

