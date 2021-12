In België hebben er in 2021 tot nog toe negen onvoorziene nucleaire gebeurtenissen plaatsgevonden. Dat blijkt uit de gegevens van de nucleaire waakhond FANC. Voor het eerst sinds 2017 was er een zogenaamd nucleair incident.

Het FANC deelt onvoorziene gebeurtenissen in nucleaire installaties in ons land - zoals de kerncentrales in Doel en Tihange, maar onder meer ook de nucleaire onderzoekscentra - in volgens de International Nuclear and Radiological Event Scale - of de INES-schaal. Die bestaat uit zeven niveaus, van 'anomalie' (niveau 1) tot 'ernstig ongeval' (niveau 7). Vanaf niveau 2 wordt er gesproken over een 'incident', vanaf niveau 4 over een 'ongeval'.

Voor het eerst in bijna vier jaar vond er in 2021 een nucleair incident plaats. In januari werd in het onderzoekscentrum SCK CEN in Mol het vermogen van de onderzoeksreactor BR2 onvoldoende gemeten, omdat twee meetkringen niet volgens de voorschriften werkten en de derde defect was. Omdat de installatie nog andere onafhankelijke sets van meetkringen had, was er volgens het FANC nooit gevaar voor de werknemers, de bevolking of het milieu. De waakhond schaalde het incident in op niveau 2.

Daarnaast gebeurden er acht nucleaire anomalieën (niveau 1). Zo viel de kernreactor Tihange 2 in januari automatisch stil bij de heropstart na een gepland onderhoud, terwijl er in mei bij een nieuw onderhoud afwijkingen bij de isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen werden opgemerkt. In Doel 3 bleek er in augustus bij een onderhoud een defect bij twee afsluiters van het noodkoelingssysteem. In Doel 4 gaf een drukmeter in november een foutief meetresultaat.

Voorts waren er ook anomalieën in het AZ Groeninge in Kortrijk (probleem met een deur die leidt naar de bunker voor radiotherapie), bij de meting van een gasleiding met een radioactieve bron door inspectiebedrijf Vinçotte, bij de verwerker van radioactief afval Belgoprocess (afval met hogere activiteit dan aangegeven) en in het SCK CEN (opnieuw een probleem met de meetkringen van BR2).

Zowel in 2020 als in 2019 vonden er in België zes nucleair anomalieën plaats, in 2018 ging het om dertien nucleaire gebeurtenissen van niveau 1. In 2017 gebeurden er naast acht anomalieën ook één incident (niveau 2). Het ging om het transport van een slecht verpakte radioactieve zending, die als vracht had meegevlogen in een passagiersvlucht tussen Caïro en Zürich en tussen Zürich en Brussel.

