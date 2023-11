Een nieuwe staatsbon in december, maar tegen welke voorwaarde?

Er komt een nieuwe staatsbon in december. Is het interessant voor de spaarder, of vooral voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem?

Begin december komt België met een nieuwe staatsbon, zo kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan op VTM Nieuws. Eigenlijk is dat geen nieuws, aangezien de Belgische overheid traditioneel om de drie maanden een staatsbon uitbrengt. De laatste staatsbon dateert van begin september, dus lag het voor de hand dat er tegen het eind van het jaar een nieuwe zou komen. De cruciale vraag is tegen welke voorwaarden die staatsbon zal worden uitgegeven.

Begin september werd met de staatsbon bijna 22 miljard euro opgehaald, een gigantisch bedrag en veel meer dan verhoopt. Maar de situatie was toen ook bijzonder.

Ten eerste was er grote onvrede over de banken, die de rente op het spaarboekje maar schoorvoetend hadden opgetrokken.

Ten tweede had de staatsbon toen een looptijd van één jaar, wat kort is, want meestal krijgt iemand die in zo’n staatsbon investeert zijn geld pas enkele jaren later terug.

Ten derde was er het hoge nettorendement: bruto werd 3,30 procent rente gegeven, maar dankzij de verlaagde roerende voorheffing van 15 procent hield de investeerder netto 2,81 procent over.

Nog steeds onvrede over rentebeleid van de banken

Vandaag blijft de eerste bijzonderheid die in september speelde nog grotendeels overeind. Banken hebben al wel de rente op spaarboekjes wat opgetrokken, maar kunnen zeker nog meer, zo bleek nog maar net uit een studie van de Belgische Mededingingsautoriteit. Zo biedt bijvoorbeeld ING België een rente van in totaal 3 procent (basisrente plus getrouwheidspremie) op zijn Tempo Sparen-rekeningen. Andere banken zoals KBC, Argenta en Keytrade Bank bieden 2,55 procent.

Maar er zijn wel heel wat voorwaarden aan de rekeningen verbonden eer de spaarder die hogere rente krijgt. ING-klanten kunnen bijvoorbeeld maximum 500 euro per maand op zo’n Tempo-rekening zetten en moeten hun geld er twaalf maanden laten staan om die 3 procent rente te ontvangen. De onvrede over het beleid van de banken bestaat dan ook nog steeds.

(Lees verder onder de preview)

Wat zal de looptijd zijn van de nieuwe staatsbon?

Maar de vraag is wat er met de twee andere factoren zal gebeuren. Eén, wat zal de looptijd van de staatsbon in december zijn? Eén jaar of langer? Als dat voor een langere periode is, zullen misschien minder mensen geneigd zijn om er hun geld in te steken, omdat ze dat spaargeld niet zo lang kunnen of willen missen.

Wat zal de rente zijn van de nieuwe staatsbon?

En twee, wat zal de rente zijn? En zal daarvoor opnieuw de verlaagde roerende voorheffing gelden, zodat er netto meer overblijft? Dat is afwachten.

In elk geval is het zo dat het grote succes van de staatsbon in september alles nu misschien wel een beetje afremt: de overheid heeft geen behoefte om nog eens zo veel geld op te halen. Al zou een nieuw succes van de staatsbon minister Van Peteghem goed uitkomen, in de aanloop naar de verkiezingen.