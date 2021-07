Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondt zondag de kaap van de één miljoen coronavaccins. In het vaccinatiecentrum van Vorst wordt om 14 uur de miljoenste dosis toegediend. Dat meldt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De vaccinatiecampagne, die in het Brussels Gewest in februari van start ging met de opening van tien vaccinatiecentra en geleidelijk aan werd aangevuld met lokale initiatieven, bereikt hiermee volgens de GGC een belangrijke mijlpaal.

'Het werk gaat door'

Het centrum van Vorst is een samenwerking tussen de GGC, de gemeente Vorst en het Rode Kruis. Het bevindt zich op de Alsembergsesteenweg en opende de deuren op 15 maart. In het gebouw is ook een testcentrum ondergebracht, dat gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en ook toegankelijk is voor personen met een beperkte mobiliteit. Het centrum, dat vrijdag zijn honderdste vaccinatiedag kende, heeft bijna zestigduizend doses toegediend.

Alain Maron, Brussels minister van Volksgezondheid, is blij met deze nieuwe stap. 'Maar het werk en de vaccinatiecampagne gaan door, via onze vaccinatiecentra, mobiele teams en de initiatieven op lokaal niveau. Wij blijven bij onze doelstelling: een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken.'

