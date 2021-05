Bij de elf militairen tegen wie preventieve maatregelen zijn genomen, zit ook een militair die op buitenlandse missie was in een Afrikaans land, zo schrijft Het Laatste Nieuws maandagavond.

Volgens de krant was de militair actief in het West-Afrikaanse Mali, maar een bron die op de hoogte is van het dossier zegt aan Belga dat het om een ander Afrikaans land gaat, zonder te verduidelijken welk land het dan wel is.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) liet zondag weten dat elf militairen met radicale sympathieën de toegang was ontzegd tot het wapendepot. De elf werden al een tijdje gevolgd door de militaire inlichtingendienst ADIV. Op die lijst stonden in totaal 28 rechts-extremistische militairen, maar een deel daarvan had al geen toegang meer tot wapendepots of gevoelige informatie. Die lijn is nu doorgetrokken naar de overige 11. Het kabinet van minister Dedonder (PS) wil geen uitleg geven over de elf militairen en waarom ze op de lijst stonden.

