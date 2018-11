Een links debacle in Wallonië: 'De wil van de kiezer wordt niet gevolgd'

'Links heeft op 14 oktober de verkiezingen gewonnen in Wallonië. Dat blijkt ook uit de uitslag van de provincieraadsverkiezingen. Als je die transponeert naar het niveau van het Waals Parlement, dan halen de PS, de PTB en Ecolo samen 42 van de 75 zetels. Een comfortabele meerderheid, die duidelijk de voorkeur van de Walen geniet. En die meerderheid was er ook in veel steden en gemeenten.'

