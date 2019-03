Eén jaar de tijd om de laatste hoogoven van Charleroi te redden

Vorige week keurde de bevoegde Waalse minister René Collin (CDH) eindelijk de klasseringsaanvraag goed voor de oude Carsid-hoogoven in Marcinelle. De ambtenaren van de Waalse erfgoeddienst hadden zich meer dan een jaar geleden al gunstig over het dossier uitgelaten. 'Maar de handtekening van de minister ontbrak nog', vertelt Luigi Spagnuolo, ex-metaalarbeider van Carsid en initiatiefnemer van het burgercomité dat al zes jaar ijvert voor het behoud van de hoogoven, volgens kenners een van de mooiste die Wallonië ooit heeft gehad. 'Nu is het eindelijke zover', zegt een tevreden Spagnuolo.

...