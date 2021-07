Het systeem 'Eén gezin - één plan', dat beter toegankelijke en snellere hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen bieden, is voortaan actief in heel Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft met '1sGEZINd' immers het laatste samenwerkingsverband erkend waardoor het plan nu ook officieel heel Vlaanderen en Brussel dekt, meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) donderdag.

'Eén gezin - één plan' heeft als doel beter toegankelijke en sneller inzetbare hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen te bieden. Vertrekpunt daarbij is één gezinsplan, waar het gezin zelf en alle betrokkenen aan meewerken om de situatie voor de kinderen beter te maken. Minister Beke benadrukt dat elk gezin via het systeem 'een stevig ankerpunt krijgt voor alle ondersteuningsvragen', en vooral dat dit kan vanuit de hun vertrouwde dienstverlening in een Huis van het Kind, een OverKophuis of de kinderopvang.

In april besliste de Vlaamse regering de samenwerkingsverbanden uit te rollen over heel Vlaanderen en in te zetten op een stevige lokale verankering binnen de eerstelijnszones. Met de laatste erkenning van '1sGEZINd' in de regio rond Hasselt en het zuiden van Limburg is 'één gezin - één plan' nu officieel gebiedsdekkend. Het gaat om zestien samenwerkingsverbanden die actief zijn in zestig eerstelijnszones.

