Jonge architect - Sigrid Vangeneugden (25)

Toen Sigrid Vangeneugden voor het vak technologische opvoeding in het middelbaar onderwijs een architectenopdracht kreeg voorgeschoteld, sprong de vonk over en besloot ze om ingenieur-architect te worden. In 2019 werd ze geselecteerd voor de Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester. De opdracht: maak een masterplan voor het sociaal woonproject Priesterage in Sint-Martens-Latem. Meteen kon ze ook als zelfstandig architect aan de slag bij WIT Architecten in Leuven, een bureau dat werkt op het raakvlak tussen stedenbouw en architectuur. Ligt daar de toekomst van de architectuur, in de steden? Zeker wel. Maar er is nog een perceptieshift nodig, want nog veel mensen zien het huisje, tuintje, boompje als ideaalbeeld. Voor architecten is een grote rol weggelegd om die shift te bevorderen door aan te tonen dat je dat ideaalbeeld ook in de stad kan vinden maar op een andere manier. Het park wordt dan je tuin, je stadswijk wordt je woonbuurt. Hoe ontwerp je daarnaar? Door vooral goed naar de buurt te kijken. Hoe kan het project die buurt versterken, en het aangenamer maken voor de gebruikers van het nieuwe gebouw en de bewoners errond? Kan het gebouw iets terugdoen voor de buurt? Met bijvoorbeeld een ruimte aan de straatzijde, waar mensen kunnen samenkomen. Een blinde gevel zonder interactie met de omgeving, zou niet mogen. Om tot een ontwerp te komen, moet je als architect jongleren met de input van verschillende actoren. De opdrachtgever, het stadsbestuur, de eindgebruiker zelf... Jij bent de persoon met de visie die iedereen aan elkaar linkt, en dat is heel fijn. Ik wil vooral in touch zijn met de eindgebruiker, zeker bij grotere stadsprojecten. Zodat het ontwerp bottom-up groeit, en niet top-down. Welke rol spelen de materialen in een ontwerp? De materiaalkeuze hangt van zoveel factoren af. De ligging, de grootte, en zo meer. Natuurlijk bouwen we vandaag zo ecologisch mogelijk, maar dat hangt niet alleen af van de materiaalkeuze. In de plaats van te slopen, kan je ook aan vernieuwbouw doen en vertrekken van wat er al is. Kies voor materialen die lang meegaan en dus duurzamer zijn, die geherinterpreteerd of gerecycled kunnen worden. En hou er rekening mee dat de functie die het gebouw vandaag krijgt, misschien niet de functie is die het morgen heeft. Dus ontwerp een stevige structuur waarvan de inrichting kan worden aangepast naargelang de nieuwe situatie. Je focust sterk op de stad. Maar hoe zie je architectuur buiten de stad? Er is in de architectenwereld een tendens om meer te focussen op dorpsarchitectuur. Ook in onze dorpen en zelfs langs de steenwegen is goede architectuur hard nodig. Je kan onze dorpen niet negeren.