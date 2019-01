Eén Belg op vijf worstelt met budget: Hendrik Bogaert pleit voor negatieve inkomensbelasting

Eén Belg op vijf had in 2018 moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, blijkt uit cijfers van Statbel. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert pleitte maandagavond in "Terzake" voor een negatieve inkomensbelasting, waarbij de overheid mensen beneden een bepaald inkomensniveau extra geld toestopt bovenop het loon. 'Ik denk dat dit de enige manier is', zei hij.

Uit een enquête van armoede van het statistiekbureau Statbel blijkt dat 19 procent van de Belgen het 'moeilijk' of zelfs 'zeer moeilijk' heeft om rond te komen met het budget. Die armoedecijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Volgens CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert is een negatieve inkomensbelasting 'de enige manier' om alvast de groep van mensen die werken uit de armoede te helpen. Dat houdt in dat mensen binnen een bepaald inkomensniveau overheidshulp krijgen in plaats van belastingen te betalen.

Bogaert haalde de mosterd bij de Amerikaanse econoom Milton Friedman. 'Als je 10 euro per uur verdient in de fabriek, legt de overheid bijvoorbeeld 2 euro bij. Dan zit je onmiddellijk met een veel hoger inkomen. Ik denk dat dit de enige manier is', zei Bogaert.

Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

In degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen - waarbij de uitkering aanvankelijk hoger is en daarna sneller daalt - gelooft Bogaert veel minder. 'Mensen die na twee jaar nog werkloos zijn, moet je uit het systeem halen en in intensive care nemen: hen opleiden van 8 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds, veel meer bezig zijn met hen en in hen geloven', zei hij. 'Ik weet niet of je door geld af te nemen mensen zal motiveren richting de arbeidsmarkt.'

De degressiviteit lag even op de tafel van de regering-Michel, maar een akkoord bleek na de exit van N-VA niet langer mogelijk. Bogaert, die in mei de CD&V-Kamerlijst voor West-Vlaanderen zal trekken, verdedigde tegelijkertijd het beleid van de regering-Michel. 'De problematiek is deze legislatuur verbeterd. Alle werkenden hebben er 100 euro per maand bij (via de taxshift, red), dat is significant. Maar ik erken dat er nog een weg te gaan is.'

De CD&V'er ging maandagavond in debat met voormalig Agalev-kopstuk en minister van Staat Jos Geysels. Hij vindt dat de regering nu vooral het minimumloon moet optrekken naar de armoedegrens, 'wat ook in het federaal regeringakkoord staat'. 'Ik zou dat op tafel willen leggen in plaats van de voorstellen van de heer Friedman.'