De Franstalige groenen stappen niet in een regering met MR als de partij 'de marionet van N-VA blijft'. Dat heeft co-voorzitter van Ecolo Jean-Marc Nollet vrijdag gezegd in een debat met premier Charles Michel op RTBF.

Premier en MR-voorzitter Charles Michel kruiste vrijdagavond de degens met Ecolo-kopman Jean-Marc Nollet. De Franstalige groenen hebben de wind in de zeilen in de peilingen, terwijl de liberalen op verlies staan in vergelijking met 2014.

De groenen willen alvast niet met de MR in een regering stappen als de partij 'de marionet van N-VA blijft', zei Nollet.

Premier Michel krijgt al de hele legislatuur het verwijt dat zijn partij zich laat sturen door 'schaduwpremier' en N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Achterblijvers

Volgens Nollet heeft de regering-Michel ook niet genoeg gedaan voor het klimaat. België is een van de achterblijvers, vindt hij.

Michel zelf verdedigde de balans van zijn ploeg, en verweet Ecolo een vaag verkiezingsprogramma te hebben. 'Een lange opsomming van vage formuleringen', noemde de premier het.

Volgens hem doen de voorstellen van Ecolo het het slechtst in de berekeningen van het Planbureau, en riskeert het programma de middenklasse te verarmen.