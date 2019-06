Voor Ecolo moet het maatschappelijk middenveld betrokken worden bij de Waalse regeringsonderhandelingen. 'Dat is te nemen of te laten', bevestigde covoorzitter Jean-Marc Nollet, na de derde ontmoeting tussen Ecolo en PS woensdag in Namen, die nauwelijks twee uur duurde.

"We hebben vandaag op een ernstige manier alle onderwerpen die op tafel liggen doorgenomen, zowel voor Wallonië als voor de Franse gemeenschappen. Er zijn erg sterke overeenkomsten, maar er zijn ook meningsverschillen", aldus Nollet.

De Ecolo-covoorzitter was duidelijk: "We kunnen zeggen met wie we verder willen gaan: met het maatschappelijke middenveld. Voor zover er een vervolg is met de PS: dit is te nemen of te laten. Zonder het middenveld, zonder dat het erkend wordt in het proces van de regeringsvorming, zal het ook zonder ons zijn". Een "gadget"-minister uit het middenveld in de volgende Waalse regering verwierp Nollet.

Volgens hem moet het beleid van morgen samen met het middenveld uitgewerkt worden. "Er zijn verschillende formules mogelijk om de politieke wereld opnieuw aansluiting te doen vinden met de burgers", benadrukte de Ecolo-covoorzitter.

"We hebben er geen enkele moeite meer om het middenveld te raadplegen", antwoordde PS-voorzitter Elio Di Rupo. "Deze woensdag hebben we gepraat over de tweemaal tien voorstellen van Ecolo en we vorderen met kleine stappen", aldus de PS-voorzitter. Hij zag punten waarop de twee partijen naar elkaar toe groeien, maar wees er ook op dat hij de partij-instanties moet raadplegen voor eventuele nieuwe gesprekken. "We moeten de tijd nemen om onze instanties bijeen te roepen".

Voor Di Rupo moet dat bij de PS voor het einde van het weekend gebeuren. Voorlopig is geen nieuwe afspraak gemaakt, noch met Ecolo, noch met de MR, die nog niet een derde keer is mogen langskomen.