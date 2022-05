Ecolo-voorzitter over kernuitstap: ‘De gesprekken met Engie lopen moeilijk’

De onderhandelingen tussen de federale regering en Engie over de verlenging van de twee jongste kerncentrales na 2025 lopen moeilijk. Indien ze niet kunnen landen, dan moet het capaciteitsvergoedingsmechanisme zoals voorzien worden geheractiveerd. Dat heeft Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet zondag verklaard op de Franstalige zender RTL-TVi.

Na lange onderhandelingen kwam de Vivaldi-regering op 18 maart overeen de twee jongste kerncentrales van ons land – Doel 4 en Tihange 3 – nog tien jaar langer open te houden na de voorziene, definitieve sluiting van alle centrales in 2025. De regering heeft daarop onderhandelingen aangevat met uitbater Engie Electrabel om die beslissing uit te voeren.

Het stond in de sterren geschreven dat die niet eenvoudig zouden verlopen. Het bedrijf had er immers al meer dan eens voor gewaarschuwd dat er onvoldoende tijd over was om de levensduur te verlengen. Engie heeft die boodschap nadien overigens nog herhaald.

“We moeten elkaar niets wijsmaken, die onderhandelingen lopen slecht”, verklaarde Nollet. “De eerste minister die samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) mee aan tafel zit, beseft vandaag met welke moeilijkheden zij twee jaar lang met Engie is geconfronteerd geweest. Engie herhaalt wat het altijd aan de minister heeft gezegd, namelijk dat het geen voorwaarden wil die de overheid oplegt.”

De gesprekken moeten in juni afronden. Ze zouden vooral botsen over de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van het afval, maar ook over de modaliteiten voor de voortzetting van de nucleaire activiteiten. Engie zou willen dat ook de Belgische staat uitbater wordt van de kerncentrales en dus ook de verantwoordelijkheden neemt die daaraan verbonden zijn.

“Wij sluiten geen akkoord tegen eender welke prijs”, waarschuwt Nollet. De factuur voor de ontmanteling van de centrales en het afvalbeheer wordt op 41 miljard euro geschat. “Eenenveertig miljard, het is neen, de Belgen moeten daar niet voor betalen”, aldus de groene covoorzitter.